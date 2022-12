Criscitiello: “Il Napoli segue due calciatori dell’Udinese”

Michele Criscitiello ha parlato delle strategie del Napoli sul mercato. Ecco quanto si legge nel suo editoriale per TMW: “Il Napoli, questo inverno, non deve fare nulla. E non farà nulla. Giuntoli e il suo team sanno programmare. Stanno lavorando per l’estate. Non sono incapaci e l’hanno dimostrato in queste ultime sessioni. Idee chiare e programmazione. Anche contro il consenso popolare. Tanto non si devono candidare e quando il pallone inizia a rotolare le critiche si trasformano in applausi. Come accaduto questa estate”.

Criscitiello ha poi aggiunto: “Il Napoli sta seguendo due calciatori che conosco bene. E anche in questo, il Napoli conferma grandissima capacità. Un difensore e un centrocampista. Entrambi dell’Udinese: Becao per la difesa e Samardzic per il centrocampo”.

“Becao vale mezza difesa friulana. Lo ha detto Sottil. Calciatore di qualità, spessore e carisma. Quello che serve al Napoli. Quando l’Udinese, in difesa, non ha Becao balla”.

“A centrocampo, invece, il Napoli in estate dovrà fare qualcosa e puntare Lazar Samardzic è segnale di competenza. Può fare il play ma anche la mezzala. Può giocare a piede invertito in mezzo al campo come spesso fa con Sottil. Ha visione di gioco e anche il tiro. In estate potrebbe arrivare il momento della definitiva consacrazione. I rapporti tra Pozzo e De Laurentiis, da sempre, sono buoni anche se, a volte, le ciambelle non sono uscite con il buco”.