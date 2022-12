CdS – Napoli-Crystal Palace: Kvara non convince ma c’è una certezza!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla prestazione di Kvicha Kvaratskhelia al termine dell’amichevole tra Napoli e Crystal Palace: “La lombalgia è sparita e questo è già un dato da non sottovalutare! E’ fisiologico, per un calciatore che è stato fermo diverso tempo, non riuscire immediatamente a trovare la forma che aveva prima dell’infortunio. Ci si aspettava qualcosa in più dal georgiano contro il Crystal Palace ma qualche buon segnale c’è stato. La sosta fa bene al Napoli anche per questo! Alcuni esperimenti tattici hanno dato buoni frutti ma soprattutto, con queste amichevoli, si rimettono minuti importanti nelle gambe dei ragazzi rientranti dagli infortuni. Per Kvaratskhelia verranno nottate migliori, stesso discorso varrà per Rrahmani“.