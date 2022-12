Bargiggia su Demme: “E’ richiesto dalla Salernitana a titolo gratuito”

Una delegazione della Salernitana (De Sanctis e Nicola) era presente al Regnum Carya Resort per assistere a Crystal Palace-Napoli, ultima amichevole azzurra del ritiro in Turchia. Al centro dei desideri della Salernitana c’è Diego Demme, centrocampista azzurro che non ha giocato troppo nella prima parte di stagione e che potrebbe andare via durante il mercato di gennaio per trovare maggiore continuità. Anche oggi non ha giocato per via di qualche problema fisico.

Paolo Bargiggia ha così aggiornato i tifosi in merito alla situazione del centrocampista italo-tedesco. “Per la cessione eventuale di Demme, il Napoli chiede 1 milione di prestito oneroso e 4/5 milioni per il riscatto. Ad oggi la Salernitana lo ha chiesto solo a titolo gratuito. A queste condizioni non esiste trattativa per il club di Aurelio De Laurentiis”, ha scritto su Twitter il noto esperto di calciomercato. Ricordiamo che Spalletti preferirebbe che il calciatore restasse in azzurro.