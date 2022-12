Sosa: “Demme deve restare in azzurro, può far parte del gruppo del terzo scudetto!”

Il Pampa Sosa durante la trasmissione ‘Pronto, chi Pampa?’ su Vikonos Radio ha dato un personale consiglio a Diego Demme:

“Situazione di Demme? Diego ha giocato pochissimo, fossi in lui preferirei restare a Napoli a scrivere la storia piuttosto che andare a giocare altrove, magari con maggiore continuità. Voglio dare un personalissimo consiglio a questo calciatore, gli dico di capire il momento, di restare in azzurro e farsi trovare pronto, anche se se solo per dieci minuti o in Coppa Italia. Demme può far parte del gruppo del terzo scudetto della storia del Napoli. Poi a fine stagione valuterà il da farsi“.