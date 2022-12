PRIMA PAGINA – Il Mattino su Spalletti: “Il tecnico avvisa la Serie A, il Napoli sarà ancora più forte”

L’edizione odierna de Il Mattino apre in prima pagina parlando del Napoli di Luciano Spalletti, che nella giornata di ieri ha presentato in conferenza stampa l’amichevole odierna col Crystal Palace.

Un test importante per gli azzurri, con il ritorno in campo in un match ufficiale, quello del 4 gennaio con l’Inter, che si avvicina sempre di più. Il tecnico partenopeo ha analizzato il momento della sua squadra e il quotidiano campano titola così sulle sue parole: “Spalletti avvisa tutti: “Ripartiremo più forti“.