Bomba di calciomercato lanciata questa mattina da La Gazzetta dello Sport, che di spalla parla dell’interessamento del Napoli per Nicolo Zaniolo. “Zaniolo, irrompe il Napoli. Pronti 30 milioni (se non rinnova)” si legge sul quotidiano milanese, con il talentuoso classe ’99 della Roma che sarebbe entrato nel mirino del club azzurro, che ha già contattato l’agente per un sondaggio informativo.