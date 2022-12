Padovan: “Il Napoli nonostante incontrerà Inter e Juve, non perderà i punti di vantaggio sulle altre”

Il giornalista Giancarlo Padovan non crede che, nonostante la sosta per il Mondiale, ci saranno stravolgimenti in vetta alla classifica di SerieA.

A SkySport ha detto la sua sulla corsa scudetto:

“Queste amichevoli che vediamo sono importanti, è come se fosse un altro pre-campionato e quindi si studiano nuove soluzioni, oltre a verificar la condizione fisica. Il Napoli che vedremo è quello che abbiamo lasciato: vincente, entusiasmante, irriducibile. C’e un Napoli che non si lascerà distrarre dalle feste o dalla pausa, io credo che si stia preparando molto bene per questa seconda parte di campionato. Nonostante è atteso da due partite molto difficili contro Inter e Juve, secondo me conserverà o aumenterà il vantaggio”