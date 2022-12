La SSC Napoli elogia Raspadori! Ecco la nota ufficiale del club

La SSC Napoli, sul proprio sito ufficiale ha deciso di elogiare la squadra, in particolar modo Giacomo Raspadori e il tecnico Luciano Spalletti. Ecco la nota ufficiale del club:

“..nel secondo tempo entra Raspadori e dimostra che ogni ruolo è buono per fare gol. Trequartista o attaccante per Jack pari sono. Due gioiellini con l’Antalyaspor e altre due perle con il Crystal Palace: prima un destro all’incrocio e poi una girata al volo da bomber rapace. Quattro gol in quattro giorni per Raspa che griffa con una firma d’autore l’esperienza ad Antalya. Adesso si torna a Napoli dove sabato c’è la prima amichevole al Maradona contro il Villarreal. Il countdown verso la ripresa del campionato è già iniziato…”