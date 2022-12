In vista di uno dei prossimi impegni in campionato, la squadra di Spalletti è stata osservata attentamente nell’amichevole odierna vinta per 3-1 contro il Crystal Palace. Sugli spalti sono apparsi infatti alcuni membri della Salernitana, squadra che affronterà il Napoli al rientro dopo la sosta. Tra essi si distinguono, l’allenatore Davide Nicola e il direttore sportivo ed ex portiere azzurro Morgan de Sanctis.

Ecco la foto di coloro che erano presenti ad Antalya: