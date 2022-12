Da Verona – Napoli e almeno 4 club di A su Doig ma lo scozzese frena sulla cessione: la situazione

Tra le rivelazioni del campionato del Verona c’è senz’altro lo scozzese Josh Doig, una delle poche note liete degli scaligeri in questo campionato. L’esterno mancino, secondo quanto racconta Il Corriere di Verona, starebbe attirando l’attenzione di diversi club, su tutti Napoli, Inter, Lazio, Roma e Bologna, ma il giovane laterale preferirebbe, per adesso, crescere e maturare in maglia gialloblù.

“Tutti in fila per il gioiello Doig. Ma lo scozzese frena: Io resto qui”, titola il quotidiano veneto nell’apertura delle sue pagine sportive.