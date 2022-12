Cristiano Ronaldo: senti Georgina! Si scatena contro il Portogallo su Instagram

Dopo la recente eliminazione da parte del Portogallo, nei quarti di finale contro il Marocco, la moglie del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo non è di certo rimasta zitta dinanzi a ciò.

Negli scorsi giorni, molteplici erano state le accuse al tecnico Santos per non aver schierato negli undici titolari il cinque volte pallone d’oro, ma nella giornata di oggi ha deciso di oltrepassare qualsiasi limite sul suo profilo Instagram.

Ecco le parole di Georgina apparentemente rivolte al marito:

“Il tuo amico e allenatore ha preso una brutta decisione. Quell’amico che tu tanto ammiri e rispetti. Lo stesso che ha visto come è cambiato tutto quando sei entrato, ma era troppo tardi. Non si può sottovalutare il giocatore più forte al mondo.”