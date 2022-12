Calciomercato in uscita Napoli: ecco le condizioni per la cessione di Demme

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile trasferimento del centrocampista partenopeo Diego Demme alla Salernitana. L’interesse dell’altra società campana è ormai noto, nonostante ci fosse qualche difficoltà nel trovar la formula d’accordo.

Secondo quanto detto dal giornalista Paolo Bargiggia, Aurelio de Laurentiis non vorrebbe accettar meno di 1 milione per il prestito e circa 4 per l’eventuale riscatto.

La trattativa essendo ancora all’inizio, potrebbe aver delle evoluzioni con il passare del tempo.