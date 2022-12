Ziliani: “99 giornalisti su 100 sanno del sistema Juve, ma preferiscono tacere”

Ziliani, giornalista sportivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano “La Verità”. Queste le sue parole: “99 giornalisti sportivi su 100 sanno perfettamente cosa succede nel calcio italiano. Di solito preferiscono raccontare solo Alice nel paese delle meraviglie. Io non ho previsto niente sulla Juventus, mi sono limitato ad osservare e scrivere. Oggi tutti contestano i “club amici”, ma io già nel 2020 scrivevo di Audero acquisto più costoso della Samp, di Sturaro per il Genoa, di Mandragora per l’Udinese e via dicendo. Tutti giovani considerati fuoriclasse e pagati tanto alla Juve”.