Vieira: “Il Napoli è una squadra fortissima e un test importante, ecco cosa penso di Anguissa e Spalletti”

Il tecnico del Crystal Palace Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa del match di domani tra gli inglesi e gli azzurri. L’ex leggenda francese ha parlato della squadra di Luciano Spalletti, del tecnico azzurro e di Anguissa. Queste le sue parole: “Anguissa è un gran calciatore, un numero 8 e uno con le qualità per essere un centrocampista box-to-box. Ha fisicità ed esplosività, è un calciatore completo. Non mi piace paragonare generazioni di calciatori diversi quindi non dico se è simile a me. La squadra di Spalletti gioca davvero bene, si diverte, io penso sia un allenatore a cui i giovani si devono ispirare. Quello col Napoli è un test importante, con squadre come Napoli, Liverpool e Manchester City è sempre così. Il Napoli è tra le migliori squadre d’Europa, noi invece giochiamo un calcio diverso”.