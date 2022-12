Il Napoli è sempre attivo sul mercato, con Giuntoli e il suo staff sempre pronti a valutare nuovi talenti e potenziali occasioni di mercato: un’occasione è Marcus Thuram, che gioca in Germania.

Il giocatore va in scadenza tra sei mesi e a parametro zero potrebbe essere un’occasione, dato il futuro in bilico di Osimhen e Lozano: nonostante ciò, però, la strada è molto impervia e poco sicura.

Infatti, sul gioiellino francese ci sono Inter e Juventus, che possono offrire ingaggi più alti; inoltre, proprio le richieste dei suoi agenti sono un freno per l’offensiva degli azzurri.

Fonte: Tuttosport.