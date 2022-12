Alle 16 si giocherà il terzo quarto di finale, tra Marocco e Portogallo, e la vincente affronterà una tra Inghilterra e Francia, che si giocherà stasera.

Per quanto riguarda le scelte, Santos sorprende ancora e mette in panchina Ronaldo, che, ancora una volta, non inizierà dall’inizio.

Queste le formazioni ufficiali:

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, El Yamiq, Attiat-Allah; Amallah, Amrabat, Ounahi; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Pepe, R. Dias, Guerreiro; Ruben Neves, Otavio; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix; Gonçalo Ramos