Malfitano: “Demme in questa stagione poco utilizzato, se va via non sarà sostituito sul mercato”

Mimmo Malfitano, storico giornalista della Gazzetta dello Sport ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli degli azzurri e di Demme. Secondo il giornalista se il tedesco dovesse dire addio non verrebbe sostituito sul mercato visto lo scarso impiego stagionale. Queste le sue parole: “Per quanto riguarda il mercato sono convinto che il Napoli non farà niente a gennaio e se dovesse muoversi lo farebbe proiettandosi alla prossima stagione. Io penso che il quarto centrocampista azzurro sia Ndombelé, che andrebbe a ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, e sopperirebbe anche alla cessione di Demme, che non ha praticamente giocato in stagione. In più c’è Elmas e anche Gaetano che può fare da vice di Lobotka, per questo credo che se dovesse partire Demme non verrà sostituito, perché è sceso molto nelle gerarchie di Spalletti”.