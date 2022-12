Tra poco meno di un mese ritorna il campionato di serie A, e entrerà nel vivo la lotta Scudetto tra le varie squadre: in particolare, il Napoli deve guardarsi le spalle dalle tre big del Nord.

La più vicina è il Milan, a 8 punti, che sta pensando di intervenire nel mercato di gennaio per cercare un po’ di sistemare la rosa, potenziarla per puntare alla seconda stella: nelle scorse settimane, la Gazzetta dello Sport aveva lanciato l’ipotesi Ziyech, autore di un ottimo Mondiale ma che non gioca al Chelsea.

Il quotidiano si era spinto molto avanti(nonostante le conferme sull’affare languissero), ma oggi fa dietrofront e spiega che il Milan ha mollato la presa sul marocchino in quanto chiede un ingaggio spropositato( 8 milioni di euro) e altri club si stanno interessando a lui, intaccando la politica del club rossonero di non fare aste.

Dunque, Pioli e la dirigenza hanno convenuto che già così la squadra è competitiva, ma si valuteranno le occasioni del Mondiale.

Fonte: Gazzetta dello Sport.