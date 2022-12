Domani il Napoli scenderà di nuovo in campo per la seconda amichevole di questo ritiro invernale in Turchia e affronterà il Crystal Palace. Gli azzurri reduci dalla vittoria contro i turchi dell’Antalyaspor vogliono vincere ancora prima di tornare a casa. La sfida di domani si terrà alle ore 16 italiane, e potrà essere vista in streaming e in tv su Dazn oppure in modalità pay per view sui canali Sky al costo di 9,99.