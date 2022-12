Diego Demme potrebbe lasciare il Napolio già nel mercato di gennaio e su di lui ci sono vari club. La squadra più interessata al tedesco al momento è la Salernitana che vuole il mediano tedesco per fare un salto di qualità. Il Corriere dello Sport riporta che non ci sono solo i granata sull’ex Lipsia, ma che c’è anche un altro club italiano, ovvero il Monza di Silvio Berlusconi, con i campani però al momento in vantaggio.