Canovi: “Normale che Demme se sta bene vuole giocare, stare in panchina è sempre difficile”

Il procuratore sportivo Dario Canovi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Diego Demme e della volontà del tedesco di giocare. Queste le sue parole: “Se Demme sta bene normale abbia voglia di giocare. Se i presidenti capissero la voglia dei giocatori di giocare nel vero senso della parole sicuramente potrebbero risparmiare anche sugli stipendi. Per un giocatore è sempre una grande sofferenza rimanere in panchina. In questo caso è importante la volontà di Demme, perché se non vuole fare la panchina e giocare meglio mandarlo dove può farlo”.