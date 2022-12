Ultim’ora Mondiale: nel segno di Lautaro l’Argentina batte l’Olanda e vola in semifinale

Sarà Croazia-Argentina la prima semifinale di questo Mondiale. Messi & co se la sono vista brutta contro gli orange di Van Gaal che stavano per completare una grandissima rimonta contro gli uomini di Scaloni. L’Argentina si porta in vantaggio di 2 con Molina e Messi, ma in 20 minuti si fa rimontare dall’Olanda grazie alla doppietta di Werghost. L’Albiceleste evita il peggio vincendo ai rigori grazie a un super Emiliano Martinez che regala alla seleccion la possibilità di andare avanti nel torneo.