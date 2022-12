Schira: “Su Kim ci sono diversi club, tra cui Manchester United e Tottenham ma non solo”

Nicolò Schira, esperto di mercato e giornalista ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di alcune situazioni di mercato in casa azzurra. Il giornalista ha parlato di Kim e delle varie pretendenti in Europa e anche della possibile partenza di Demme. Queste le sue parole: “Su Kim ci sono molti club importanti, non solo Tottenham e Manchester United. Il rendimento della squadra in Champions non è passato inosservato e nemmeno le sue prestazioni. La clausola va eliminata, anche perché per il mercato inglese una cinquantina di milioni possono arrivare. Demme potrebbe lasciare Napoli, a quel punto però il Napoli deve prendere un vice di Lobotka, non credo possa farlo Gaetano”.