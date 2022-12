Santi: “Il Crystal Palace sarà un test utile per il Napoli. Spalletti ha sicuramente qualcosa in testa”

Alberto Santi, giornalista di Dazn, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Crystal Palace-Napoli, che gara mi aspetto? È un bel modo per iniziare a riaccendere il motore. Questa pausa lunga ricorda quella estiva, ma si riparte con una classifica che vede il Napoli primeggiare con 8 punti di vantaggio. Piano piano aumenta il livello di difficolta nelle amichevoli. Si inizia piano piano a riprendere i giri del motore anche perché il Napoli alla ripresa non avrà una partita semplice contro l’Inter. Anche Raspadori utilizzato da jolly può essere una soluzione in più. Il vantaggio del Napoli e delle altre squadre è quello che si può provare qualcosa in più durante la sosta. Spalletti ha sicuramente qualcosa in testa, lo sta provando ed avrà modo di provarlo ancora. C’è quel vantaggio da gestire. Credo che tutti i tifosi vorrebbero avere queste pressioni per essere al primo posto. La priorità di questa amichevole resta mettere minuti nelle gambe. Spalletti è bello caldo, ha voglia di ripartire. Il Crystal Palace gioca bene sulle fasce e per il Napoli potrebbe essere un bel test perché in Serie A sono poche le squadre che giocano a viso aperto. Affrontare una squadra così può essere utile anche per la Champions League. Di Lorenzo? La fascia da capitano è una bella responsabilità e lui ha dimostrato di avere tanta personalità. Ha dimostrato di saper essere il capitano di un gruppo molto affamato. Stiamo parlando di uno dei migliori difensori del campionato. È diventato un pilastro della Nazionale. Per certi versi continua a stupire anche se non dovrebbe stupire più. Si vede che è un capitano riconosciuto dal gruppo. Vieira sta facendo il suo percorso da allenatore. È un Crystal Palace che sta cercando di macinare un po’, loro partiranno il 26 dicembre. Vieira è uno molto tranquillo e pacato in panchina, ma si porta dietro un’esperienza mica male. È uno che quando parla tendenzialmente lo si ascolta. Il giocatore più pericoloso degli inglesi è Zaha. Bisogna vedere anche a livello di scelte dal primo minuto quali saranno. Mi aspetto un Crystal Palace che a livello di benzina nelle gambe sarà messo leggermente meglio. Se cambierei qualcosa nel Napoli? Di solito si dice squadra che vince non si cambia, bisogna riuscire sempre a muoversi bene sul mercato anche perché a gennaio è difficile trovare occasioni a basso costo. Il mercato estivo del Napoli parla da solo perché ha preso Kvaratskhelia e Kim che erano lontano dai riflettori, ma sembra che siano in Serie A da tempo”.