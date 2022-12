Repubblica – Allarme rientrato per Politano, con il Crystal Palace ci sarà

L’edizione odierna de La Repubblica ha scritto a proposito di Matteo Politano e dell’incidente capitatogli nel corso dell’amichevole contro l’Antalyaspor. Per un attimo si è creduto che il calciatore avesse subito un colpo serio, ma lo si è poi visto rialzare e continuare l’incontro fino alla sostituzione. Come affermato dal procuratore Mario Giuffredi, l’ex Sassuolo sta bene. Secondo quanto riportato dalla testata non dovrebbero esserci problemi per il giocatore, visto che si è tranquillamente allenato con i compagni e non avrà problemi a giocare contro il Crystal Palace domenica 11 dicembre.