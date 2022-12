Operazione Prisma, il Codacons interviene in favore degli azionisti della Juventus

L’operazione Prisma ha gettato la Juventus nel caos, oltre che i suoi tifosi e azionisti. A proposito è intervenuto il Codacons, che ha deciso di fornire una nomina di persona offesa per un qualsiasi tifoso o azionista danneggiato.

“Da notizie di stampa degli ultimi giorni è emerso sarebbero state chiuse le indagini sulle plusvalenze e sugli stipendi della società Juventus Football Club S.p.A. L’Associazione interviene e mette a disposizione degli interessati una nomina di persona offesa, necessaria per segnalare la propria posizione e richiedere, eventualmente, il risarcimento dei danni subiti. Se le accuse fossero confermate, è chiaro che ne deriverebbe un danno ai tifosi (abbonamento allo stadio, canone pay tv) e agli azionisti: una perdita secca in termini di soldi e tempo investito, per una squadra e una società che avrebbe posto in essere manovre truffaldine ai danni dei soci e dei terzi. Per questo l’Associazione ha deciso di mettere a disposizione degli interessati una nomina di persona offesa: in questo modo sarà possibile “dichiararsi parte lesa e parte offesa nel procedimento penale scaturito a seguito delle indagini compiute dalla intestata Procura” e legittimarsi “a richiedere il risarcimento del danno subito nella misura che sarà liquidata in via equitativa”.