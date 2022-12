Mondiale 2022 – Le formazioni ufficiali del quarto di finale tra Olanda e Argentina

Alle 20 scenderanno in campo Olanda e Argentina e si affronteranno nel secondo quarto di finale di Qatar 2022. Le due squadre dovranno affrontare in semifinale la Croazia, che ha battuto ai rigori il Brasile. Scaloni per il match contro gli Oranje decide di cambiare modulo e passa alla difesa a 3, e schierando come riferimenti offensivi Julian Alvarez come prima punta e Messi alle sue spalle. Louis Van Gaal invece si affida al duo d’attacco formato da Gakpo e Depay, e alle loro spalle Bergwijn. Queste le scelte dei due Ct:

Argentina – Martinez; Romero; Otamendi Martinez; Acuna; De Paul; Mac Allister; Fernandez; Molina; Alvarez; Messi

Olanda – Noppert; Timber; Van Dijk; Akè; Dumfries; De Roon; De Jong; Blind; Bergwijn; Gakpo; Depay