Mauro: “Messi o Maradona? Quando si parla di Diego bisogna evitare di parlare di calcio. Di lui mi colpiva una cosa”

Massimo Mauro, ex calciatore, è intervenuto nel corso della diretta Twitch Stamo in diretta di Fabio Caressa. Tra gli argomenti, si è discusso dell’eterno paragone tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi. Queste le sue parole.

“Messi o Maradona? Quando si parla di Diego, bisogna evitare di parlare di calcio perché Maradona era un’altra cosa, noi altri abbiam giocato a pallone. Se parli con Guardiola Messi ti dirà che è sovrannaturale. Quando al Barcellona lui faceva due dribbling sembrava che i blaugrana giocassero bene. A me di Maradona colpiva la bontà in campo. Lasciamo stare fuori, ma che il più grande di tutti sia anche buono in campo, nel senso giocando non quello di alzar le mani. Se tu eri in difficoltà lui era sempre a tua disposizione. Questa qualità se ce l’ha il più forte di tutti fa squadra da sola”.