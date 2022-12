Malfitano: “Fui critico con Lobotka quando lo vidi all’inizio in campo, sono stato smentito”

Lo storico giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano ha parlato ai microfoni di Radio Goal su KKN. Il giornalista ha raccontato che all’inizio criticava Lobotka e che ora è stato smentito dal centrocampista slovacco grazie alle sue prestazioni. Queste le sue parole: “All’inizio sono stato critico con Lobotka, ho criticato anche Hamsik, avevo pensato non fosse stato consigliato da un amico del Napoli quel giocatore. Sono poi stato smentito e sono felice di fare i complimenti per l’acquisto ad Hamsik e Giuntoli. Raspadori pensavo fosse solo una seconda punta, invece può fare anche il centravanti, ma anche come vice di Kvaratskhelia, Spalletti l’ha voluta per la grande duttilità”.