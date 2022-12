Il Mattino – Zielinski potrebbe partire, si valutano in entrata Doig, Frattesi e Laurentié

Il Napoli è sempre attento sul mercato e cerca sempre calciatori che possano migliorare tecnicamente e tatticamente la squadra di Luciano Spalletti. Secondo quanto riporta Il Mattino ci sarà un incontro tra gli agenti di Zielinski e la società azzurra, che li ha convocati in città per discutere del rinnovo. In caso di offerta adeguata per il polacco la società potrebbe decidere di lasciarlo andare. Per quanto riguarda il mercato in entrata si valutano i nomi di Doig, Laurentié e Frattesi, che tanto piacciono alla società azzurra.