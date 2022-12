Gazzetta – Cuadrado rischia di non recuperare per il Napoli

L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport ha scritto a proposito delle condizioni di Juan Cuadrado, esterno colombiano della Juventus, attualmente infortunato. Come riportato dalla testata, il calciatore è alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro e proprio per questo lo staff medico ha preparato per lui un programma di recupero specifico per fare in modo di riaverlo in campo con la Cremonese alla prima partita del 2023. Tuttavia l’ex Fiorentina rischia di saltare il big match contro il Napoli, in programma per il giorno 13 gennaio.