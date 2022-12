Como, Ambrosino emozionato dopo l’esordio: “Lo aspettavo da tempo! E’ solo l’inizio”

Giuseppe Ambrosino ha finalmente esordito con la maglia del Como, queste sono state le sue parole: “Appena il mister mi ha chiamato per entrare in campo ho provato una grande emozione: finalmente era arrivato il momento che aspettavo da tanto tempo. È stato il mio debutto nel Como e in una partita di prima squadra, il che lo rende ancora più speciale. Questo è solo l’inizio. Devo continuare a stare sul pezzo e lavorare sodo per cercare di dare continuità a questo esordio. Aspettavo questo momento da quando sono a Como”.