Un editoriale de “Il Corriere dello Sport” analizza l’anima del Napoli di Luciano Spalletti:

“A pensarci bene, non è poi cambiato granché: il dettato di Spalletti è rimasto invariato – chi ha la palla la giochi in avanti, sempre e comunque a un calciatore in movimento – eppure, a guardare il Napoli «dentro», nella sua anima, c’è un’idea diversa, quasi inedita”