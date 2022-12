Caputi: “Il Milan ha qualcosa in più delle altre rivali del Napoli”

Il giornalista Massimo Caputi ha parlato ai microfoni di Tmw radio nel corso di Maracanà. Il giornalista ha parlato del Milan e lo ha definito come la principale rivale del Napoli e ha qualcosa in più alle altre rivali. Queste le sue parole: “Il Milan è una squadra che ha qualcosa in più rispetto alle altre rivali del Napoli. Lo considero la squadra da battere, e ora bisogna vedere cosa porterà il mercato di gennaio e se De Ketelaere entrerà in sintonia col resto del gruppo. I rossoneri hanno un’identintà pi forti della altri rivali del Napoli”.