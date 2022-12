Bastoni: “Inter-Napoli? Una sconfitta sarebbe difficile da digerire”

Alessandro Bastoni, calciatore dell’Inter, è stato intervistato da Il Corriere dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato del big match della ripresa del campionato, in cui i nerazzurri sfideranno il Napoli.

“La partita contro il Napoli? Certamente si tratta di un grande bivio per il campionato. Non portare a casa un risultato positivo sarebbe una botta molto dura da digerire, diventerebbe molto dura colmare il distacco. Non possiamo nasconderci: siamo consci della forza e dei valori di questa squadra. Il nostro obiettivo è andare sempre fino in fondo in tutte le competizioni a cui partecipiamo. Ecco perché la delusione sarebbe grande se dovessimo restare a bocca asciutta”.