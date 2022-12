Tuttosport – Juve a caccia di un Ds, spunta anche il nome di Giuntoli

L’edizione odierna di Tuttosport ha scritto a proposito del totonomi per quanto riguarda l’ingresso di un nuovo Ds nella Juventus. I vertici bianconeri infatti, avvieranno un vero e proprio casting per la scelta del nuovo direttore sportivo. Uno di questi, come riportato dalla testata, potrebbe essere il Ds del Napoli Cristiano Giuntoli, che in estate ha ottenuto la sua consacrazione definitiva con colpi quali Khvicha Kvaratskhelia. Altri elementi che potrebbero far gola alla dirigenza bianconera potrebbero essere quello di Igli Tare e quello di Gianluca Petrachi.