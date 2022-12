Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram l’ormai ex ct della Nazionale spagnola Luis Enrique ha salutato con un post i tifosi della “Roja” dopo l’ufficialità dell’esonero arrivato in giornata:

“È iniziato tutto quattro anni fa, come vola il tempo. Mi dispiace soltanto non aver potuto fare di più per i miei giocatori. Far parte della nazionale è stato speciale. Forza Spagna, sempre!”.