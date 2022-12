Sky, Aghemo su Pogba: “C’è una data cerchiata in rosso per il suo rientro”

Paolo Aghemo ha parlato a Sky Sport delle condizioni di Pogba e Chiesa in vista della ripresa del campionato: “Sguardo molto attento di Allegri sulla coppia Chiesa – Pogba. Chiesa ha già iniziato ormai il suo lavoro di recupero, è già rientrato, ha già giocato ma non può essere naturalmente al 100%. Ma di fatto sarà come un nuovo acquisto. Paul Pogba, nei prossimi giorni, testerà il campo per capire a che punto è il suo ginocchio.

Ma in questo caso i tempi di recupero sono un po’ più lunghi. L’idea e la speranza della Juve è averlo a disposizione per metà gennaio. C’è quella data del 13 gennaio, la sfida contro il Super Napoli di Spalletti già segnata. E poi un occhio al mondiale perché sono sei i giocatori della Juventus impegnati nei quarti di finale del mondiale in Qatar”.