Pavan: “La Juventus dava e da fastidio, vogliono affondarla”

Massimo Pavan ha commentato la situazione della Juventus su Tuttojuve: “La Juventus ha dato fastidio è da fastidio a molti e quindi c’è tutta l’idea di affondarla e farla sparire per un po’ di tempo come nel 2006 nonostante oggi non ci sia come allora nessuna certezza. Allora non c’erano partite alterate, oggi non capiamo quale sia il problema. In Italia ci sono stati e ci sono presidenti con due squadre quasi nella stessa serie, ci sono società che hanno debiti incedibili, altre che nel tempo hanno fatto azioni poco chiare ed alla fine tutte le indagini finiscono con avere solo il fine ultimo di colpire la Juventus”.