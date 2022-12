Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per parlare dell’inchiesta Prisma. Ecco cosa ne pensa:

“Mentre Calciopoli è stata inventata, questa vicenda dell’inchiesta Prisma è una cosa per cui la Juventus si è incolpata da sola. Ci sono delle dichiarazioni forti e pesanti, che presentano della colpe di alcuni amministratori. Io e Giraudo nell’amministrazione non andavamo a ruota libera, eravamo attenti e osservavamo per bene le cose. La prima colpa è soprattutto degli amministratori, se fossi in loro non uscirei di casa per quello che hanno combinato”.