Marani: “Napoli macchina perfetta, gennaio mese decisivo per riconfermarsi”

Matteo Marani, giornalista, ha parlato degli azzurri e della ripresa del campionato, negli studi di Sky: “Il 4 gennaio ci sarà subito Inter-Napoli, una sfida sempre significativa in queste ultime stagioni. In questo momento la proiezione di punti a fine campionato porterebbe il Napoli a 103 punti. Ad ora è una macchina perfetta, per il senso di forza, superiorità e dominio che ha mostrato.

Quello di gennaio sarà l’ultimo mese per il Napoli per confermare di essere la più forte di tutte, e per le le altre sarà l’ultimo mese per provare rientrare. Facendo bene anche a gennaio, il Napoli prenderebbe il largo rischiando di vincere con un grande margine“.