Ruud Krol, ex difensore del Napoli, in una lunga intervista a Il Secolo XIX si è soffermato a parlare del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Sono già andato a vedere il Napoli contro l’Ajax in terra olandese, davvero travolgenti e affascinanti. E tornerò a Napoli, non vedo l’ora. Da tempo aspettavo un Napoli così forte e Spalletti è l’allenatore giusto per questa squadra”.