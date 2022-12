Peppe Iannicelli, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per parlare di Jack Raspadori e del Napoli in ritiro. Ecco cosa ne pensa:

“Raspadori ha dimostrato di essere l’arma in più per Spalletti anche per modificare la formazione, evitando di dare punti di riferimento agli avversari. Spalletti ha intenzione di impostare così il ritiro: staccare un po’ la spina dopo un inizio di stagione al top e provare nuove cose”.