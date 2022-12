Gazzetta – Terremoto Juve, Ronaldo potrebbe collaborare con la giustizia

L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport scrive a proposito del ruolo che potrebbe avere Cristiano Ronaldo riguardo il caos scoppiato in casa Juventus: l’operazione Prisma. Il fuoriclasse portoghese infatti, non avrebbe incassato una cifra pari a 19,9 milioni che il club gli doveva per la seconda manovra stipendi. Ora però, potrebbe rivolerli indietro, visto che il suo legale, prima del rinvio a giudizio degli indagati, ha presentato un’istanza – respinta – per visionare gli atti. Ora che però ciò è accaduto, i tempi sono maturi per autorizzare il rilascio della documentazione. E in questo, Cr7 potrebbe testimoniare o comunque aiutare a chiarire quella parte di mistero riguardo la “carta Ronaldo”. Si sospetta infatti che l’ex Real Madrid sia in possesso della versione originale del documento con la sua firma, dove si constatava che il calciatore sarebbe stato pagato anche in caso di addio ai bianconeri.