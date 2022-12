Gazzetta su Raspadori: “Nonostante la furia Osimhen si è preso i suoi spazi”

Buona la prima per gli azzurri in amichevole contro l’Antalyaspor. Alcuni calciatori sono apparsi un po’ appannati dopo la sosta, altri hanno subito dimostrato di essere in gran forma e pronti per l’inizio del campionato. E’ il caso di Jack Raspadori, schierato dal mister in una posizione tra la mezz’ala e il trequartista che tanto ha fatto male ai turchi. Una grande prova dell’ex Sassuolo esaltata anche dalla Gazzetta dello Sport: “Nel Napoli che domina l’Italia (e per il momento pure l’Europa), c’è Osimhen che è una furia. Eppure Raspadori si è preso i suoi spazi: 4 gol in 5 partite di Champions quando il nigeriano era infortunato, una duttilità che gli permette di giocare anche ala, come successo quando l’assente era Kvaratskhelia.

E poi ha Spalletti che è tecnico acuto: nell’amichevole di ieri, aperta proprio da un Raspa-gol, ha impiegato il giovane azzurro da mezzala, alzandosi poi in fase di possesso. Nuove armi in vista del riavvio potenzialmente decisivo, con Inter alla prima post-sosta, Juventus alla terza e Roma alla quinta”.