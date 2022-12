El Kaddouri: “Il Napoli gioca un calcio incredibile, spero sia l’anno giusto. Lo meritano i tifosi”

Omar El Kaddouri, centrocampista del Paok Salonicco con un passato al Napoli, ha parlato degli azzurri ai microfoni di Sky Sport.

“A Napoli non si pronuncia la parola scudetto? Sì, sono capitate brutte sorprese al Napoli negli ultimi anni. Mi ricordo che con Sarri avevamo iniziato benissimo, avevamo un grande vantaggio a gennaio, e poi alla fine non ce l’abbiamo fatta. Purtroppo le ultime stagioni hanno diffuso questa paura, però quest’anno il Napoli gioca un calcio davvero incredibile e spero che sia quello giusto. Se lo merita la gente di Napoli e se lo meritano tutti, faccio il tifo per loro”.