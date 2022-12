Dzeko: “Il Napoli è forte, ma a gennaio inizierà un nuovo campionato. Batterlo ci darebbe fiducia”

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Tra gli argomenti, si è discusso anche della ripresa del campionato, che vedrà i nerazzurri sfidare il Napoli. Queste le sue parole a riguardo.

“È una partita importantissima, lo sappiamo tutti. Ma non solo per noi anche per il Napoli che sta facendo molto bene. Ogni gara è diversa, poi da gennaio inizierà un nuovo campionato perché non si era mai visto un Mondiale a metà stagione. Non sappiamo cosa aspettarci, Napoli rappresenta tre punti, come ogni partita. Napoli o Empoli non cambia ma un’eventuale vittoria ci darebbe una grande fiducia. Sono una squadra forte, anche se conosco Spalletti, che è un allenatore fortissimo, non mi aspettavo che andassero così forte. Hanno vinto tredici partite su quindici, spero che rallentino un po’ (ride, ndr)”.