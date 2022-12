Ieri contro l’Antalyaspor Victor Osimhen ha giocato da titolare in attacco del Napoli, mentre domenica col Crystal Palace potrebbe esserci una chance per Giovanni Simeone. Su quest’ultimo il Corriere dello Sport riporta la possibilità di vedere Simeone dal primo minuto contro la squadra inglese. Ecco cosa scrive:

“El Cholito: un giocatore che fino all’ultimo giro ha sperato di rientrare nei 26 convocati di Scaloni per il Qatar ma che poi s’è ritrovato in Turchia a lavorare con il gruppo. È ovvio che un Mondiale con l’Argentina sarebbe stato il massimo, però la vita azzurra non è niente male, se la passa bene. Domenica, intanto, tocca sfidare il Crystal Palace; Simeone, ieri in campo nella ripresa con un palo che gli ha negato il gol, potrebbe partire dal primo minuto“.