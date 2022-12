Bergomi: “Raspadori mezzala? Il calcio cambia rapidamente e il mister prova nuove soluzioni”

Beppe Bergomi, ex calciatore e opinionista Sky, è intervenuto nel corso di Calciomercato l’originale, parlando anche del Napoli: “Raspadori provato da Spalletti nel ruolo di mezzala? Posso immaginare, non avendo visto la partita, che sia un po’ alla Zeilinski: da centrocampista che si va ad inserire sotto la punta e diventa un 4-2-3-1. E’ un esperimento, però mi piace sottolineare che Luciano è sempre in evoluzione. Il calcio cambia rapidamente e lui è pronto a trovare soluzioni.

Mai come quest’anno si è dimostrato che campioni, come De Bruyne ai Mondiali, tolti da loro contesto magari hanno anche fatto brutta figura. Anche i giocatori del Napoli, mi vengono in mente Kim e Olivera, tolti da quel meccanismo dove funziona tutto bene e dove rendono alla grande, portati da altri parti, non fanno così bella figura. Ma sappiamo, che invece, in quel contesto funzionano”.