Raffaele Auriemma, giornalista e tifoso del Napoli, propone agli azzurri di acquistare Mattia De Sciglio come vice-Di Lorenzo. Ecco come si è espresso a riguardo:

“Un rinforzo da prendere subito, come alternativa a Di Lorenzo, per serietà, applicazione e rendimento. Potrebbe fare molto bene a Napoli, è il profilo giusto per gli azzurri”.